Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

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Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает «СЭ».

Форвард сине-бело-голубых не стал себя включать в список лучших, а также отметил вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева.

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«Лучший футболист? Думаю, Акинфеев. Он меня поразил, как поразили Роман Зобнин – он такой объем работы на чемпионате мира выполнил, – и Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин. Можно пять человек назвать? Тогда вот эти пять чудаков – самые крутые», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба высказался о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.