Ковтун лидирует после короткой программы на чемпионате России
Максим Ковтун лидирует после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Саранске, сообщает ТАСС.
За свое выступление представитель Москвы получил 95,14 балла. Вторым идет Михаил Коляда (94,70 баллов), третьим — Константин Милюков (90,05).
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольную программу фигуристы продемонстрируют 21 декабря.
Фигурное катание. Чемпионат России --2018. Мужчины. Короткая программа
1. Максим Ковтун (Москва) — 95,14
2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) — 94,70
3. Константин Милюков (Московская область) — 90,05