Отец убитого чемпиона мира считает мягким приговор убийце его сына

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Константин Драчев, отец убитого чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, прокомментировал приговор, который 20 декабря вынес Хабаровский краевой суд убийце его сына, передает ТАСС.

Обвиняемого в преступлении 25-летнего Анара Аллахверанова признали виновным по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

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«Конечно, я недоволен, жизнь за жизнь должна быть, пожизненного заключения хотел бы, но я реалист», — сказал Константин Драчев.

Драчев погиб в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. После Аллахверанов скрылся с места преступления, но спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что адвокаты осужденного на 18 лет убийцы чемпиона мира обжалуют приговор.