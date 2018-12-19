Драчев поручил тренеру сборной России подготовить доклад о Бабикове

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал отказ российского биатлониста Антона Бабикова выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, передает «Матч ТВ».

Президент организации заявил, что поручил главному тренеру сборной России по биатлону подготовить отчет о Бабикове.

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«На данный момент мы приняли решение, что Антон попадает по спортивному принципу на этап Кубка мира. Вопросов к его результатам нет. Дальнейшую работу я поручил Хованцеву, чтобы он и тренер, который был с Бабиковым, сделали доклад по сложившейся ситуации. Спортсмен говорит одно, тренер другое, нужно понять, что было на самом деле. Нам оставалось 10-15 минут до подачи заявки, когда мы узнали, что он не поедет», — рассказал Драчев.

Напомним, что после отказа спортсмен все-таки был включен в заявку национальной команды на третий этап Кубка мира в Нове-Место.

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разрешить россиянам Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова переход в сборную Белоруссии по биатлону.