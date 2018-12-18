Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian
Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев вошел в рейтинг 100 лучших футболистов мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
В первой части рейтинга, опубликованной газетой The Guardian, россиянин занял 87-е место. На данный момент британское издание представило имена футболистов, занявших места с 71-го по 100-е.
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На чемпионате мира 2018 года Черышев в пяти матчах забил четыре мяча.
Ранее полузащитник рассказал, что в Испании резко повысился интерес к российскому футболу после мирового первенства.