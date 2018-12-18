Загитова стала лучшей спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии
Российская фигуристка Алина Загитова стала лучшей спортсменкой ноября по версии Американской спортивной академии, сообщает «Советский спорт».
В споре за награду олимпийская чемпионка опередила американскую гимнастку Симону Байлз и кенийскую бегунью Мэри Кейтани.
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В ноябре Загитова стала победительницей на двух этапах Гран-при по фигурному катанию.
Лучшим спортсменом был признан японский фигурист Юдзуру Ханю, также победивший на двух этапах.
Ранее сообщалось, что россиянка Евгения Медведева выступит на чемпионате России с новой короткой программой.