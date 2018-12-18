Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ближайшее время не будут освобождены из-под стражи, сообщает «Советский спорт».
На заседании Мосгорсуда апелляции игроков об изменении меры пресечения в их отношении были отклонены.
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Такое же решение было принято судом по поводу апелляций младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного участника дела Александра Протасовицкого.
Таким образом, футболисты и два их подельника останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 февраля.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что брат Кокорина не видит «что-то такое страшное» в избиении людей.