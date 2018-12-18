Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в ближайшее время не будут освобождены из-под стражи, сообщает «Советский спорт».

На заседании Мосгорсуда апелляции игроков об изменении меры пресечения в их отношении были отклонены.

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Такое же решение было принято судом по поводу апелляций младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного участника дела Александра Протасовицкого.

Таким образом, футболисты и два их подельника останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 февраля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что брат Кокорина не видит «что-то такое страшное» в избиении людей.