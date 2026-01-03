Размер шрифта
Пробка на границе России и Грузии растянулась на несколько километров

Shot: в пробке на границе России и Грузии находятся более 400 автомобилей
Пробка на границе России и Грузии растянулась еще на несколько километров. В очереди стоит порядка 400 машин, сообщает Telegram-канал Shot.

«Проезд через Верхний Ларс по-прежнему закрыт. Машины со стороны Владикавказа продолжают приезжать и встают в пробку. Как рассказали нам очевидцы, на месте работает снегоочистительная техника», — сообщает канал.

До этого стало известно, что проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех видов транспорта из-за снежного коллапса. Среди застрявших в пробке — россияне, в том числе семьи с детьми.

Как заявили некоторые туристы, они потеряли деньги, так как ранее бронировали отели и не въехали вовремя.

О дате открытия границы не сообщается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах.

Составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети. Некоторые поезда простояли более 10 часов на одном месте, опоздание других превысило сутки.

Ранее водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах.

