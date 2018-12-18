Медведева прилетела в Саранск на чемпионат России
Фигуристка-одиночница Евгения Медведева прибыла в Саранск для участие в чемпионате России, сообщает «СЭ».
Отмечается, что 19-летняя россиянка прилетела в столицу Мордовии в ночь с 17 на 18 декабря отдельно от всех остальных спортсменов, прибытие которых ожидается позднее.
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Ожидается, что Медведеву во время соревнований будет поддерживать ее тренер Брайан Орсер.
Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Саранске с 19 по 23 декабря.
Ранее сообщалось, что Орсер назвал Медведеву своим главным проектом.