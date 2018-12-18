Участие Коляды в чемпионате России остается под вопросом

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У фигуриста Михаила Коляды остаются шансы выступить на чемпионате России, сообщает «РИА Новости».

За несколько дней до старта турнира 23-летний фигурист попал в больницу. По словам его представителя, Коляда поедет на соревнования, однако пока не знает, сможет ли участвовать.

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«Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск, и там смотреть по самочувствию», — заявила PR-менеджер фигуриста Анастасия Кузьмина.

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин назвал проблемы Коляды.