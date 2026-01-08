Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Президент Колумбии опубликовал «говорящий» снимок после разговора с Трампом

Густаво Петро опубликовал фото с символами Колумбии и США после беседы с Трампом
Gustavo Petro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Колумбии Густаво Петро после разговора с американским лидером Дональдом Трампом опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с национальными символами своей страны и США. На этом кадре ягуар и белоголовый орлан расположены рядом друг с другом.

Под снимком Петро раскрыл детали разговора с Трампом. По его словам, они обсудили разногласие, которое возникло из-за видения главой Белого дома отношений США с Латинской Америкой.

В своем посте президент Колумбии призвал американского коллегу к миру и глобальной демократии. Он подчеркнул, что использование Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне.

Трамп подтвердил, что накануне общался с президентом Колумбии и обсудил с ним «ситуацию, связанную с наркотиками». Американский лидер сообщил, что Петро позвонил ему сам, чтобы обсудить возникшие между странами разногласия. Трамп подчеркнул, что высоко оценил звонок колумбийского лидера и тон беседы. Политик отметил, что с нетерпением ждет встречи с Петро «в ближайшем будущем».

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее вице-президент США высказался о «жадности» Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577747_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
«Отказывайтесь от мелких возможностей»: 6 советов для кардинальных изменений в жизни от основателя OpenAI
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+