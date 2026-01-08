Президент Колумбии опубликовал «говорящий» снимок после разговора с Трампом

Густаво Петро опубликовал фото с символами Колумбии и США после беседы с Трампом

Президент Колумбии Густаво Петро после разговора с американским лидером Дональдом Трампом опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с национальными символами своей страны и США. На этом кадре ягуар и белоголовый орлан расположены рядом друг с другом.

Под снимком Петро раскрыл детали разговора с Трампом. По его словам, они обсудили разногласие, которое возникло из-за видения главой Белого дома отношений США с Латинской Америкой.

В своем посте президент Колумбии призвал американского коллегу к миру и глобальной демократии. Он подчеркнул, что использование Латинской Америки ради нефти приведет лишь к разрушению международного права, варварству и третьей мировой войне.

Трамп подтвердил, что накануне общался с президентом Колумбии и обсудил с ним «ситуацию, связанную с наркотиками». Американский лидер сообщил, что Петро позвонил ему сам, чтобы обсудить возникшие между странами разногласия. Трамп подчеркнул, что высоко оценил звонок колумбийского лидера и тон беседы. Политик отметил, что с нетерпением ждет встречи с Петро «в ближайшем будущем».

До этого Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты Колумбии в случае атаки США. Он заявил, что Трамп не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

