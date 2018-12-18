Орсер заявил, что Медведева является его главным проектом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/11959033/RIAN_5631745.HR-pic905-895x505-44178.jpg">

Канадский тренер Брайан Орсер, который тренирует двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию россиянку Евгению Медведеву заявил, что его спортсменку ждет блестящая карьера, передает «Советский спорт».

По его словам, сейчас Медведева находится в процессе перехода к новой системе тренировок. Он считает, что российской фигуристке необходимо время для того, чтобы понять ее.

Реклама

«Медведева приехала к нам из России, где очень здорово выступала — дважды была чемпионкой мира, прекрасной юниоркой. Сейчас она в процессе перехода к новой системе тренировок. К тому же она становится молодой женщиной. Требуется время. Но это нужно для становления женского катания. Нам нужна очень сильная, мощная база. Хотя не скажу, что сейчас ее нет. Это мой главный проект», — сказал Орсер.

Также Орсер заявил, что ему приходится ломать технику каждого спортсмена, который начинает работать под его руководством.

«Любому спортсмену потребуется полтора-два года, чтобы все начать с нуля. Забавно, когда какая-нибудь национальная федерация или кто-то еще обращается ко мне с просьбой: «Ты можешь взять нашего фигуриста?» Они думают, что у меня есть волшебная палочка. В соцсетях пишут: «Не могу дождаться, когда он сделает то-то! Ведь он работает с Брайаном уже целый месяц!» У меня одна реакция: «Вы что, шутите?»

Мне буквально приходится ломать прежнюю технику спортсмена, а потом собирать все вновь по кусочкам. Это сложно, но если спортсмен открыт для изменений, получается прекрасно. Но на это уходит полтора-два года, так что я прошу всех быть терпеливыми. У Жени все будет прекрасно, по-настоящему прекрасно, но не быстро», — сказал Орсер в интервью Olympic Channel.

Ранее сообщалось, что Орсер вместе с Медведевой намерены посетить чемпионат России по фигурному катанию, который будет проходить в Саранске с 19 по 23 декабря.