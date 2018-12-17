Экс-форвард «Зенита» рассчитывает на победу клуба в Лиге Европы
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал выступления сине-бело-голубых в Лиге Европы, передает «Спорт уик-энд».
Экс-форвард высказался по поводу предстоящей жеребьевки плей-офф турнира.
«В феврале лучше встречаться с «Мальме» или БАТЭ. Эти матчи выпадут на подготовительный период, и очень важно, чтобы зенитовцы подошли к ним с эмоциональным настроем, который мы не видели в последних матчах. Слишком тяжелый был год для многих футболистов. Они просто выхолощены к декабрю. Такой клуб, как «Зенит», должен ставить максимальные задачи: как минимум дойти до полуфинала, а лучше выиграть Лигу Европы», — заявил Радченко.
«Зенит» занял первое место в группе C в турнирной таблице соревнования.
Ранее полузащитник румынского клуба «Стяуа» Деннис Ман входит в сферу интересов петербургского клуба.