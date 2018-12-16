Президент СБР подвел итог мужской эстафеты в Австрии

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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев подвел итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Австрии, передает ТАСС.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала пятой.

«Будем экспериментировать, надо же всех пробовать. Задача не стоит выбрать команду и ее накатывать, надо попробовать всех, кто как психологически может. Небольшой тест», — заявил Драчев.

Ранее олимпийский чемпион назвал причину неудачи сборной России в Австрии.