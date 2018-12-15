Назван вратарь сборной России на матч против Финляндии
Вратарь петербургского СКА и сборной России Игорь Шестеркин начнет заключительный матч Кубка Первого канала против сборной Финляндии, сообщает ТАСС.
Об этом заявил главный тренер российской сборной Илья Воробьев на пресс-конференции после матча со сборной Чехии (7:2).
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«Основным вратарем будет Шестеркин», — сказал Воробьев.
В первых двух матчах Кубка Первого канала ворота сборной России защищал Илья Сорокин. Он пропустил по две шайбы от национальных команд Швеции и Чехии.
Матч Россия — Финляндия пройдет 16 декабря на футбольной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от России.