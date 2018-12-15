Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией

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Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч Кубка Первого канала с командой Чехии, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный твиттер национальной сборной России, защищать ворота будет Илья Сорокин.

Встреча состоится 15 декабря в 15.45 мск. В первом матче КПК сборная России одержала победу над командой Швеции - 3:2 Б. Голами за сборную России отметились Михаил Григоренко, который также реализовал победный буллит, и Владислав Гавриков.

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Сборная Чехии одолела Финляндию со счетом 4:3 Б.

Сборная России:

Вратари: Сорокин (Шестеркин);

Первое звено: Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Второе звено: Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Третье звено: Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;

Четвертое звено: Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.

Ранее сообщалось, что Сборная Финляндии переиграла команду Швеции на Кубке Первого канала.