Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на матч Кубка Первого канала с командой Чехии, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный твиттер национальной сборной России, защищать ворота будет Илья Сорокин.
Встреча состоится 15 декабря в 15.45 мск. В первом матче КПК сборная России одержала победу над командой Швеции - 3:2 Б. Голами за сборную России отметились Михаил Григоренко, который также реализовал победный буллит, и Владислав Гавриков.
Сборная Чехии одолела Финляндию со счетом 4:3 Б.
Сборная России:
Вратари: Сорокин (Шестеркин);
Первое звено: Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Второе звено: Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Третье звено: Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Четвертое звено: Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.
Ранее сообщалось, что Сборная Финляндии переиграла команду Швеции на Кубке Первого канала.
Изучаем состав сборной на матч с чехами на Кубке Первого канала ��— Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2018 г.
⠀
���� VS ����
Смотреть можно здесь: https://t.co/HlVEwMDRHy
⠀ pic.twitter.com/zNUOiXp7Zb