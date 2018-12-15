Овечкин установил рекорд НХЛ

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству шайб, заброшенных в большинстве за один клуб, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против »Каролины Харрикейнз» российский форвард оформил хет-трик, а одна из шайб была заброшены в численном большинстве. Теперь на счету Овечкина 237 голов.

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Предыдущее достижение было установлено нападающим Марио Лемье. В его активе 236 шайб в большинстве за «Питтсбург Пингвинз».

Также Овечкин вышел на шестое место по общему количеству голов в большинстве. Капитан «Вашингтона» догнал по этому показателю Брендана Шэнахэна.

Ранее Овечкин поделился впечатлениями от второго хет-трика подряд.