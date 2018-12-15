Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил свой рекорд
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил свой рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
В рамках регулярного чемпионата проходит матч «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин в начале первого периода отметился заброшенной шайбой.
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Забитая шайба стала для российского нападающего 26-й в сезоне. Всего на его счету 40 (26+14) очков.
Также Овечкин повторил свой рекорд результативной серии, которая составляет 13 матчей (сезон-2006/07).