Телегин пропустит оставшиеся матчи Кубка Первого канала
Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин пропустит оставшиеся матчи Кубка Первого канала из-за травмы, передает «Чемпионат».
Об этом сообщил старший тренер сборной России Алексей Жамнов.
«Телегин больше не сыграет на Кубке Первого канала, травма нижней части тела», — сказал специалист.
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Форвард получил повреждение в стартовой игре турнира против Швеции (3:2 Б). Впереди у сборной России встречи с командами Чехии (15 декабря) и Финляндии (16 декабря).
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету 26-летнего Телегина 12 очков (пять+семь) по системе «гол+пас» в 32 матчах регулярного сезона.
Ранее россияне Василевский и Панарин вошли в число звезд дня НХЛ.