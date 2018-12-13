Полиция Австрии прокомментировала обвинения в адрес российских биатлонистов
Управление полиции австрийской федеральной земли Тироль не подтвердило информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов страны предъявили обвинения российским биатлонистам в нарушении антидопинговых правил.
Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что 12 декабря сотрудники правоохранительных органов нагрянули в отель, в котором располагались члены сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира. Обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также тренеру Александру Касперовичу.
«На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало», — цитирует официального представителя земельного управления полиции Тироля Штефана Эдера ТАСС.
Он отметил, что информация по поводу приезда полиции в расположение сборной России может поступить утром.
Источник агентства подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов совершили визит к российским биатлонистам. Он отметил, что никто из обвиняемых не был задержан. На данный момент в Хохфильцене находятся Гараничев, Логинов, Старых и массажист Дмитрий Топычканов.
Логинов в 2014 году был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных веществ. 10 июля 2015 года решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.
Также в 2014 году была дисквалифицирована Старых. В 2015-м срок отстранения был увеличен с двух до трех лет.
Волков, Гараничев и Шипулин не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2018 года в Пхенчхане.
Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 13 по 16 декабря.
Ранее посол России в Австрии высказался об обвинениях в адрес российских биатлонистов.