Независимая антидопинговая организация протестирует атлетов в Красноярске

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Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимая организация антидопингового тестирования (ITA) будут совместно заниматься антидопинговой компанией на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, сообщает ТАСС.

Президент FISU Олег Матыцин рассказал о подробностях работы организаций.

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«Антидопинговую деятельность на Универсиаде в Красноярске будут вести совместно FISU и ITA. Международная федерация студенческого спорта будет координировать работу ITA, чьи допинг-офицеры займутся непосредственным тестированием участников Универсиады. Почему выбор был остановлен на ITA, а не на РУСАДА (Российском антидопинговом агентстве)? Это было предложение FISU. Когда принималось решение, РУСАДА еще не имело статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. А нам необходимы были гарантии, поэтому мы, учитывая рекомендацию, в том числе Международного олимпийского комитета (МОК), приняли такое решение», — отметил глава федерации.

Напомним, что РУСАДА получило статус соответствия 20 сентября 2018 года.

Ранее специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступили к проверке деятельности РУСАДА.