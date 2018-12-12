«Барселона» повторила рекорд по количеству матчей без поражений в ЛЧ
Каталонская «Барселона» повторила рекорд по количеству матчей без поражений на своем стадионе в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» каталонская команда провела на домашнем стадионе «Камп Ноу». Игра закончилась ничьей — 1:1.
Этот результат позволил продлить серию, в которой «Барселона» не проигрывает на домашней арене уже 29 матчей. Это повторение рекорда турнира, который установила «Бавария» в период с марта 1998 по апрель 2002 года.
Последнее поражение на «Капм Ноу» случилось в 2003 году, когда каталонская команда уступила «Баварии» со счетом 0:3 в ответном полуфинальном матче. С того времени на домашнем стадионе в Лиге чемпионов команда всего трижды сыграла вничью, 26 игр заканчивались победой для хозяев.
Ранее тренер «Барселоны» подвел итоги матча против «Тоттенхэма».