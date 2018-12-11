«Локомотив» и «Шальке» определились с составами на матч Лиги чемпионов
Немецкий «Шальке-04» и российский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Шальке»: Ферман, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Техерт, Шопф, Налдо, Голлер.
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Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Рыбусь, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.
Встреча между «Шальке» и «Локомотивом» пройдет 11 декабря в Гельзенкирхене на «Фельтинс арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.