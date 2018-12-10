Футбольных чиновников обвинили в насилии в отношении женской сборной

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Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим и еще пятеро чиновников были уволены со своих постов из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной, сообщает «Советский спорт».

По информации Iside the Games, британский The Guardian заявил о преступлении руководства в отношении национальной команды Афганистана.

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Бывшая глава департамента женского футбола Халида Попал утверждает, что чиновника намеривались заплатить футболисткам за молчание и физически наказывали тех, кто был не согласен. Сама Попал вынуждена была покинуть Афганистан.

AFF назвала обвинения экс-главы безосновательными. Однако, несмотря на это, Карим и его приспешники были уволены. Афганское правительство запустило расследование дела, к которому также подключилась Международная федерация футбола (ФИФА).

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович была госпитализирована в больницу.