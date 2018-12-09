Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
Фотофиниш признал норвежца Йоханнеса Бё победителем мужской гонки преследования на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке, сообщает «Советский спорт».
Бё допустил три промаха, но на финише умудрился обойти отстрелявшего чисто Кантена Фильона-Майе. Россиянин Александр Логинов из-за падения на финишной прямой стал только третьим.
Кубок мира. Первый этап. Поклюка (Словения)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30.20,4 (три промаха)
2. Кентен Фильон-Майе (Франция) — + 0,1 (0)
3. Александр Логинов (Россия) — 1,9 (1)…
24. Евгений Гараничев (Россия) — + 2.02,7 (3)...
29. Матвей Елисеев (Россия) — + 2.29,3 (3)...
41. Эдуард Латыпов (Россия) — + 3.17,8 (3)
Логинов занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.
Ранее вторая сборная России выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира.