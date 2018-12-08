Фигурист Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при
Российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при в Канаде, сообщает «Советский спорт».
Судьи оценили произвольную программу фигуриста в 142,59 балла, что в сумме дало 218, 75 балла.
Первое место занял 13-летний канадец Стивен Гоголев, который набрал за короткую и произвольную программы 233,58 балла. Тройку лучших замкнул японец Косиро Симада (214,38).
Ранее сообщалось, что Урманов считает нормальными нервы фигуристки Загитовой.