Мама Кокориных разрыдалась после решения суда

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Мама братьев Александра и Кирилла Кокориных Светлана разрыдалась после решения суда, передает русской службы Би-би-си.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Кокориных, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

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«Мать Кокорина в коридоре суда рыдает навзрыд, просто невыносимо смотреть», — написала в твиттере корреспондент русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Ранее комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева.