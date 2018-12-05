Мама Кокориных разрыдалась после решения суда
Мама братьев Александра и Кирилла Кокориных Светлана разрыдалась после решения суда, передает русской службы Би-би-си.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Кокориных, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
«Мать Кокорина в коридоре суда рыдает навзрыд, просто невыносимо смотреть», — написала в твиттере корреспондент русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.
Ранее комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева.
Мать Кокорина в коридоре суда рыдает навзрыд, просто невыносимо смотреть— Liza Fokht (@lizafoht) 5 декабря 2018 г.