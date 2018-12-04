ИААФ не восстановил членство ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ИААФ в конце 2015 года приняла решение приостановить членство ВФЛА в организации и выработала дорожную карту по восстановлению, в которой присутствовало более 200 критериев и условий. Отмечается, что к настоящему времени практически все они являются выполненными.

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Российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не назначил дату рассмотрения иска ВФЛА.