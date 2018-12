В США ребенок погиб в ДТП с участием автобуса детской команды

В американском штате Арканзас автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП, сообщает «Советский спорт».

В результате аварии один ребенок погиб, около 40 человек ранено. Большинство пострадавших — дети в возрасте от восьми до 12 лет.

«Не менее 40 человек, большая часть из них дети, были ранены», — цитирует Atlanta Journal Constitution заявление местной полиции.

Авария произошла около 2.40 по местному времени. Предположительно автобус вылетел с трассы и перевернулся. Полицейские допрашивают водителя.

Напомним, что весной 2018 года в ДТП погибли хоккеисты канадской молодежной команды «Хамболдт Бронкос».

Ранее сообщалось, что пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым.

FATAL CRASH: ASP comfirming a child has died when a charter bus overturned on exit 111 on EB i30. They say 40 others are injured, many of them children. The bus was carrying a youth football team headed to Memphis. pic.twitter.com/7EloLVwiXw