Почетный президент РФС подвел итоги жеребьевки квалификации Евро-2020

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова сыграет в группе I с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

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«Можно оказаться в сильной группе и выйти из нее, а можно из слабой не выбраться. Сборная уже давно приучила нас к тому, что не стоит высчитывать никаких закономерностей в связи с соперниками, всё зависит только от нас.

Главное, чтобы команда подходила к каждому матчу без весомых кадровых потерь, в хорошей физической и психологической готовности. В целом я настроен оптимистично», — цитирует Колоскова газета «Известия».

Жеребьевка квалификации континентального первенства прошла 2 декабря в Дублине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.