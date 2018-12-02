Сборная России огласила свой календарь на отборочный турнир Евро-2020
Опубликован календарь сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы национальной команды, соревнования стартуют для россиян в группе I гостевым матчем с Бельгией 21 марта, а завершатся выездной встречей с Сан-Марино 19 ноября.
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Полный календарь:
21 марта, Бельгия — Россия
24 марта, Казахстан — Россия
8 июня, Россия — Сан-Марино
11 июня, Россия — Кипр
10 октября, Россия – Шотландия
13 октября, Кипр — Россия
16 ноября, Россия — Бельгия
19 ноября, Сан-Марино — Россия
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира.