УЕФА утвердил создание нового еврокубкового турнира

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы организации, соревнование состоится уже в 2021-2024 годах.

Рабочие название турнира — UEL2. Он будет проходить в том же формате, что и Лига чемпионов, а также Лига Европы.

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Новый турнир делится на групповой этап, где выступят восемь групп по четыре команды, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

1/8 финала будет предшествовать дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи в группах Лиги Европы.

Всего в рамках турнира пройдет за 15 игровых дней 141 матч. Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Клубы будут состязаться по четвергам.

Создание нового турнира означает, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации.

Уже в цикле 2021–2024 годов формат Лиги Европы будет соответствовать формату нового турнира.

Ранее полузащитник стамбульского «Бешикташа» Джермейн Ленс стал лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги Европы.