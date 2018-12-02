Глушаков забил впервые за 2018 год

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отметился голом в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против столичного «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

На 6-й минуте игры капитан красно-белых удачно сыграл в штрафной соперника, замкнув навес Софьяна Ханни. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Для Глушакова этот гол стал первым в официальном матче за основную команду «Спартака» с 1 декабря 2017 года. Фанаты красно-белых встретили забитый мяч свистом.

Ранее сообщалось, что Глушаков рассказал о мечте детства.