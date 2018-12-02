«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России
Московские «Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 16-то тура чемпионата России по футболу, сообщает «Советский спорт».
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
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«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.
Встреча пройдет на столичном стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» считают интервью Андрея Ещенко провокацией.