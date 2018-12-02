У экс-тренера «Локомотива» не было проблем с Глушаковым
Бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру рассказал о работе с полузащитником Денисом Глушаковым, который сейчас выступает за «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Сейчас у Глушакова серьезный конфликт с некоторой частью болельщиков красно-белых.
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«Вся команда хорошо играла, и Глушаков отлично себя зарекомендовал. Так что никаких сложностей с Денисом не возникало, все наоборот. Не замечал, чтобы он был чем-то недоволен, мы всегда хорошо ладили.
Со мной он чаще всего играл на позиции «восьмерки». Но иногда выходил играть шестым номером», — заявил Коусейру.
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