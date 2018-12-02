Аллегри считает «Ювентус» командой великих людей

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри положительно отозвался о команде после матча 14-го тура Серии А против «Фиорентины», передает «Советский спорт».

Встреча состоялась 1 декабря и закончилась уверенной победой туринского клуба со счетом 3:0.

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«Это было нелегко, весь город ждал этой игры. Я попросил ребят показать свой уровень. После первого тайма, в котором мы смотрелись не лучшим образом, мы реорганизовались.

Второй гол позволил нам избавиться от напряжения и расслабиться. Но с такой командой как «Фиорентина» нужно быть осторожными, потому что игры с ними не заканчиваются до самого финального свистка.

Я рад победе и хочу отметить, что у нас команда великих чемпионов, талантов, но прежде всего великих людей. Но нужно продолжать работать и двигаться к цели», — цитирует Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что за 14 туров «Ювентус» набрал 40 очков и является единоличным лидером турнирной таблицы. «Наполи», который идет вторым», имеет в активе на 11 очков меньше.

Ранее Роналду установил новый рекорд «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной».