Тренировки Медведевой в Канаде Минспорта не финансирует

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Министр спорт России Павел Колобков рассказал о возможности финансирования тренировок отечественной фигуристки-одиночницы Евгении Медведевой, которая сейчас работает в Канаде с тренером Брайаном Орсером, передает «СЭ».

«Министерство спорта не имеет отношения к финансированию тренировок Медведевой в Канаде. Это исключительно выбор Евгении. Орсер – один из самых уважаемых мировых специалистов.

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У Медведевой сложный год, постолимпийский сезон, смена образа жизни, смена тренировочного процесса – все это сказывается. Но Женя – настоящий спортсмен. Она не просто так уехала в Канаду, а уехала, чтобы стать лучше. Уверен, она преодолеет временный спад и станет еще сильнее», — сказал Колобков.

19-летняя Медведева завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что эксперты WADA прибудут в Москву инкогнито.