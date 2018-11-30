Защитник «Ливерпуля» осудил «ПСЖ» за симуляции во время матча ЛЧ

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Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал матч против французского «Пари Сен-Жермена» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Футболист считает, что игроки французского клуба много симулировали во время встречи.

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«Временами они падали слишком легко, это меня разочаровывает. Каждый раз, когда мы нарушали правила, они все бежали к судье, выпрашивая желтую карточку. Иногда нам стоит делать то же самое, и во втором тайме мы лучше с этим справлялись. Это не та игра, которую я люблю. Мы уважаем их, как игроков высшего класса, но нет нужды вести себя так. А в остальном, они забили два гола, мы проиграли, вот и все», — приводит слова ван Дейка AS.

Матч закончился победой «горожан» со счетом 2:1.

Ранее нападающий французского клуба Неймар стал лучшим бразильским бомбардиром в истории Лиги чемпионов.