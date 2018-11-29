Фанат «Спартака» попытался напасть на Глушакова во время матча

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Болельщик московского «Спартака» выбежал на поле во время матча с австрийским «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Во время второго тайма фанат вышел на газон и направился с кулаками в сторону полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

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Зрителя вовремя остановили стюарды. Игроки столичного клуба также пришли на помощь капитану.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов вступился за хавбека.