Фанат «Спартака» попытался напасть на Глушакова во время матча
Болельщик московского «Спартака» выбежал на поле во время матча с австрийским «Рапидом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Во время второго тайма фанат вышел на газон и направился с кулаками в сторону полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.
Зрителя вовремя остановили стюарды. Игроки столичного клуба также пришли на помощь капитану.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В середине сентября 2018 года Глушаков и защитник Андрей Ещенко конфликтовали с бывшим наставником Массимо Каррерой, из-за чего были переведены в дублирующий состав. Временный исполняющий обязанности главного тренера Руаль Рианчо вернул футболистов на их позиции.
Ранее главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов вступился за хавбека.
Болельщик выбежал на поле и пытался выяснить отношения с Глушаковым. Команда и стюарды быстро увели нарушителя pic.twitter.com/0eXRBPQTL6— Artem Kalinin (@kalininart) 29 ноября 2018 г.