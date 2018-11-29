Месси обошел Роналду по количеству забитых мячей за один клуб в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на первое место по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Во встрече с «ПСВ» (2:1) аргентинец стал автором первого забитого мяча. Всего на счету форварда 106 голов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Месси обогнал по этому показателю нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец забил 105 мячей, выступая за мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории группового этапа Лиги чемпионов.