Роналду не перешел в «Милан» из-за китайских владельцев

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Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли заявил, что летом 2018 года клуб был заинтересован в покупке у мадридского «Реала» нападающего Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Мы действительно рассматривали этот вариант и даже обсуждали ситуацию с агентом Жорже Мендешем. Нам было известно о проблемах Криштиану в «Реале». Мы обсуждали и зарплату, и все остальное, но затем китайские владельцы заблокировали переговоры из-за неустойчивой ситуации.

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Будь тогда в руководстве нынешние владельцы «Милана», Криштиану сейчас играл бы в красно-черной футболке», — цитирует Мирабелли Sportitalia.

Роналду был приобретен туринским «Ювентусом» за €112 млн.

Ранее сообщалось, что в Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика.