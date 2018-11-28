Визит WADA в Москву оказался продуктивным

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Встреча делегации экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с представителями Министерства спорта России стала продуктивной, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал глава делегации WADA Оливье Рабин.

«У нас была открытая и продуктивная встреча с представителями российской власти, в том числе с министром спорта Павлом Колобковым, и мы готовимся к тому, что наша команда получит полный доступ к московской лаборатории и данным до конца 2018 года в соответствии со строгими условиями, которые исполнительный комитет WADA установил для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Прогресс есть, но некоторые моменты по-прежнему нужно урегулировать перед тем, как мы продолжим», — заявил он.

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Эксперты агентства 28 ноября посетили московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки.

Ранее делегация WADA посетила московскую антидопинговую лабораторию.