Визит WADA в Москву оказался продуктивным
Встреча делегации экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с представителями Министерства спорта России стала продуктивной, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал глава делегации WADA Оливье Рабин.
«У нас была открытая и продуктивная встреча с представителями российской власти, в том числе с министром спорта Павлом Колобковым, и мы готовимся к тому, что наша команда получит полный доступ к московской лаборатории и данным до конца 2018 года в соответствии со строгими условиями, которые исполнительный комитет WADA установил для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Прогресс есть, но некоторые моменты по-прежнему нужно урегулировать перед тем, как мы продолжим», — заявил он.
Эксперты агентства 28 ноября посетили московскую лабораторию, где хранятся допинг-пробы российских спортсменов и данные их проверки.
Ранее делегация WADA посетила московскую антидопинговую лабораторию.