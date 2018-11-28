Форвард «Спартака» рассказал о поставленных Кононовым задачах

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Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано прокомментировал тренерскую работу нового наставника клуба Олега Кононова, передает «Советский спорт».

Форвард заявил, что у него нет негативных эмоций по поводу отставки специалиста Массимо Карреры.

«Меня действительно звал в «Спартак» Каррера, но с чего вдруг я без него перестану выполнять поставленные передо мной задачи? Странный вывод. Я остаюсь игроком «Спартака» и хочу помочь команде добиться целей. Никакого негатива по отношению к «Спартаку» с моей стороны и близко нет. Мы сделаем все возможное, чтобы вместе с новым тренером переломить ход сезона, который складывается для нас объективно не лучшим образом», — подчеркнул бразильский футболист.

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Также он поделился планами красно-белых не предстоящие встречи.

«Мы в середине таблицы — ну куда это годится?! Тренер поставил перед нами четкие задачи: до конца биться в Премьер-Лиге за чемпионство, выиграть Кубок России, пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы. Уверен, все без исключения отдадут максимум сил, чтобы достичь этих целей», — заявил Адриано.

На данный момент «Спартак» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник столичного клуба Георгий Джикия поддержал товарища по команде Романа Зобнина.