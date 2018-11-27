Олимпийская чемпионка: Тутберидзе терпит Загитову в отместку Медведевой

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристке Евгении Медведевой было бы тяжело выдерживать те нагрузки, которые дает ее бывший тренер Этери Тутберидзе.

«Такие нагрузки можно выдерживать в 14-15 лет, ну в 16 максимум. Та же Алина Загитова теперь тоже тренируется меньше. Тутберидзе все прекрасно понимает. И я думаю, что если бы Женя не ушла от нее, Загитова не была бы сейчас так хороша. Алину терпят в отместку Жене», — цитирует Бестемьянову «Советский спорт».

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По мнению олимпийской чемпионки, перед стартом сезона Загитова не тренировалась в том ритме, который устраивает ее тренера.

«И Алина смогла сохранить свое здоровье. Я не могу быть полностью уверена, но мне кажется, что если бы не уход Медведевой, то Тутберидзе не стала бы тратить свою нервную энергию и терпеть, наверное, существующие капризы Загитовой. Она бы отвернулась в другую сторону и начала работать с молодыми девочками.

Было очевидно, что Женя ушла от тех нагрузок, которые просто не могла переносить в своем возрасте. Поэтому тренерский штаб Тутберидзе стал более терпимым. Наверное они поняли, что нельзя «заканчивать» своих спортсменок в 16 лет и начали думать о том, как их сохранить. Женя же не первая, кто ушел из этой группы», — добавила Бестемьянова.

В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ранее Бестемьянова назвала причину неудач Медведевой в нынешнем сезоне.