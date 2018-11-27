Эксперты WADA прибудут в Москву инкогнито

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) засекретило имена трех специалистов, которые прибудут в Москву для посещения лаборатории Российского антидопингового агенства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Это решение принято во избежание лишнего давления на делегатов.

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«На данном этапе мы решили не разглашать имена этих трех экспертов. Это позволит им работать без лишнего давления. Можем сообщить, что в состав делегации из трех человек вошли ученые, обладающие специальными техническими знаниями, необходимыми для работы в антидопинговой лаборатории и с базой данных», — сообщил источник в WADA.

Предоставление доступа к данным московской лаборатории, а также передача на перепроверку всех подозрительных допинг-проб — необходимые требования, с которыми согласилось РУСАДА при восстановлении аккредитации. Если российская сторона не выполнит эти условия, то спортсмены не будут допущены к международным стартам.

Ранее министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке к визиту специалистов WADA.