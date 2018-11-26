Червиченко: Глушаков по спортивным причинам не должен играть за «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг полузащитника столичной команды Дениса Глушакова, передает Sport24.

Он поделился мнением о высказывании болельщиков в адрес хавбека, которые призывают Глушакова снять капитанскую повязку и покинуть клуб.

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«Логики в этих заявлениях нет, поскольку странно, что Глушаков наводит смуту в команде еще начиная с времен Карпина и Аленичева, но все равно остается в составе, еще и капитаном является. Да, он внес значительный вклад в золотой «Спартак». Странно это все…

Уравновешенность и логика болельщиков не всегда попадают в рамки здравого смысла. Если такая логика, то почему Глушаков все еще в команде? От людей, которые баламутят воду в команде, как правило, быстро избавляются», — заявил экс-президент.

Он также отметил, что Глушаков должен покинуть команду из-за спортивных причин.

«По спортивным показателям Глушаков давно уже должен искать команду рангом и амбициями ниже. В «Спартаке» он больше не тянет. Рианчо в точку сказал о том, что Глушаков носится по полю, как курица без головы. Время в «Спартаке» у Глушакова закончилось. Он чисто по спортивным причинам не должен играть за «Спартак», — заключил Червиченко.

Ранее экс-тренер «Спартака» высказался о выборах капитана в команде.