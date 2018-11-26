Защитник «Барселоны» оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, испанский суд постановил выплатить штраф в размере €48 тыс.

Инцидент произошел в августе 2018 года. За вождение с недействительным удостоверением защитнику грозит до шести месяцев тюремного заключения.

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Это не первое происшествие, в котором замешан испанский защитник. В 2015 году суд обязал Пике заплатить штраф в €10,5 тыс. за спор с полицейским, который выписал игроку штраф за неправильную парковку автомобиля.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Пике хочет купить футбольный клуб.