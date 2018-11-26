Марадона ответил на вопрос журналистов без слов
Легендарный футболист Диего Марадона очень интересно ответил на вопрос журналистов, что повлекло за собой новые шутки, передает «Советский спорт».
Аргентинец с осени 2018 года является главным тренером мексиканского «Дорадос» из второго дивизиона чемпионата страны. После одного из матчей Марадону попросили ответить на несколько вопросов.
«Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?» — так звучал один из них.
Однако специалист ничего не смог сказать, он только мычал, закатывал глаза и качал головой.
Пользователи интернета сразу стали шутить на эту тему.
«А ведь он прав», «Когда мама спрашивает, что приготовить», «А смысла здесь все равно больше, чем у Гари Невилла», «Напоминает случай, когда я по-ошибке принял Кетамин», — писали в социальных сетях.
Ранее Марадона обвинил главу Аргентины в инциденте на Кубке Либертадореса.