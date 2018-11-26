Марадона ответил на вопрос журналистов без слов

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Легендарный футболист Диего Марадона очень интересно ответил на вопрос журналистов, что повлекло за собой новые шутки, передает «Советский спорт».

Аргентинец с осени 2018 года является главным тренером мексиканского «Дорадос» из второго дивизиона чемпионата страны. После одного из матчей Марадону попросили ответить на несколько вопросов.

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«Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?» — так звучал один из них.

Однако специалист ничего не смог сказать, он только мычал, закатывал глаза и качал головой.

Пользователи интернета сразу стали шутить на эту тему.

«А ведь он прав», «Когда мама спрашивает, что приготовить», «А смысла здесь все равно больше, чем у Гари Невилла», «Напоминает случай, когда я по-ошибке принял Кетамин», — писали в социальных сетях.

Ранее Марадона обвинил главу Аргентины в инциденте на Кубке Либертадореса.