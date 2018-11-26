Медведева не стала отвечать на вопрос о том, почему не попрощалась с Тутберидзе

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Российская фигуристка Евгения Медведева не стала отвечать на вопрос о том, почему она не попрощалась с тренером Этери Тутберидзе перед уходом от нее.

«Почему не пришла с цветами попрощаться с Этери? Знаете, мне, на самом деле, надоело уклоняться от этого вопроса. Я прекрасно понимаю, что все это будут обсуждать. Я скажу вам единственную фразу: никто не знает, в чем причина, никто не знает, почему я так сделала. Причина есть, и никто никогда ее не узнает. Тем более от меня.

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Я никогда о ней не скажу. Считаю, что это личное дело. Поэтому, пожалуйста, не стоит пытаться из меня что-либо выудить на тему, почему именно так произошло. Но так оно произошло. Все», — цитирует Медведеву «РИА Новости».

«Я не считаю, что я великая, и я не пытаюсь этой тайной выставить себя великой. Или какой-то там королевой. Просто есть вещи, о которых не говорится на публику, и эти вещи очень многое решают. Пожалуйста, уймитесь с этой темой. Но я знаю, что это бесполезно. Хотя полгода — это достаточно большой срок, чтобы перестать об этом думать», — добавила фигуристка.

В мае 2018 года двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Медведева стала четвертой на этапе во Франции и не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.

Ранее Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе.