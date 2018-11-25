Авербух прокомментировал выступление фигуристки Медведевой

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Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции, передает телеканал «360».

Медведева заняла четвертое место и не смогла попасть в финал Гран-при в Ванкувере.

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«Конечно, это неудачное выступление и неудачная первая половина сезона, но ничего катастрофического не произошло. Мы не раз были свидетелями того, как складывались спортивные судьбы больших чемпионов. Они должны проходить через все. В частности, и через полосу неудач. Конечно, мы должны поддерживать Женю, как и всех наших девчонок — Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову.

Я уверен, что сейчас у Жени будет некое переосмысление. Очень важно не впадать в депрессию и пахать на тренировках, потому что конкуренция в России очень высокая. Впереди национальный чемпионат, на котором тоже будет сложно. Все девчонки рвутся попасть в сборную, показать хорошее катание, поэтому никто место в сборной Жене Медведевой просто гарантировать не будет», — заявил он.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева не ожидала негатива после ухода от Тутберидзе.